Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 118 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 118 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 343 bin 142 testte 28 bin 118 vaka tespit edildi. 262 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 249 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 343 bin 142 testte 28 bin 118 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 262 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 249 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 84,28, 2'nci doz ortalaması yüzde 66,76 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 52 milyon 315 bin 108, 2'nci dozda 41 milyon 435 bin 326 ve 3'üncü dozda 9 milyon 696 bin 724 olmak üzere toplam 104 milyon 20 bin 938 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla Antalya ve Eskişehir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Elazığ Şanlıurfa ve Gümüşhane oldu.'HAREKETLİLİKLE RİSK DAHA YAYGIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28 bin 118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2'nci doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz" dedi.

Haber: ANKARA,