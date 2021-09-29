Üye Girişi
Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 386 oldu - Son Dakika

Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 386 oldu

29.09.2021 20:21
Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 386 oldu, System.String[]

Son dakika haberler: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 386 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 386 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 442 testte 29 bin 386 vaka tespit edildi. 227 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 18 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 442 testte 29 bin 386 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 18 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86,60, 2'nci doz ortalaması yüzde 71,35 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 753 bin 136, 2'nci dozda 44 milyon 285 bin 452 ve 3'üncü dozda 10 milyon 340 bin 145 olmak üzere toplam 109 milyon 129 bin 219 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Ordu, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şırnak, Ağrı, Bingöl, Siirt, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Mardin ve Şanlıurfa oldu.'30 BİNE YAKLAŞMIŞ DURUMDA'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günlük vaka sayısında 20 binin altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30 bine yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır" dedi.

Haber:  ANKARA,


Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 386 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 386 oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli voleybolcu Eda Erdem'den ödül töreninde alkış tufanı kopartan konuşma 22:51 Milli voleybolcu Eda Erdem'den ödül töreninde alkış tufanı kopartan konuşma Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu 22:15 Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu 21:57 "Bu bölgede kivi yetişmez boşuna uğraşma" dediler ama o pes etmedi! Şimdi dünyaya ihraç ediyor
Yönetim, Vitor Pereira'nın isteğini geri çevirmedi! Fenerbahçe, Paulinho transferini bitiriyor 21:40 Yönetim, Vitor Pereira'nın isteğini geri çevirmedi! Fenerbahçe, Paulinho transferini bitiriyor Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki son durumla ilgili bilgi verdi: 624 bin başvurudan 430 binini yurtlarımıza yerleştirdik 21:08 Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki son durumla ilgili bilgi verdi: 624 bin başvurudan 430 binini yurtlarımıza yerleştirdik Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü 20:41 Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor 19:48 Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor 19:09 "İmam hatip" sözlerinden sonra Cübbeli'den tartışılacak bir çıkış daha: İşçisi geçinemeyen patronun hayrı kabul olmaz

Son Dakika Haberleri
18:55 Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı
18:54 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük
18:26 Fransa'da Galatasaray maçı öncesi alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın
17:51 Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü
17:46 Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi
17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
17:36 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu
17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan "Kürt sorunu" çağrısı: Gelsinler konuşalım         
22:20
Navigasyona güvenen sürücü, aracıyla merdivenli sokağa girip takla attı Navigasyona güvenen sürücü, aracıyla merdivenli sokağa girip takla attı         
22:09
Annesinin kopyası! Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden doğan kızı kocaman oldu Annesinin kopyası! Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden doğan kızı kocaman oldu         
21:52
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Ankara'yı ayağa kaldıran olay! Okul görevlisi, öğrencileri taciz etti Ankara'yı ayağa kaldıran olay! Okul görevlisi, öğrencileri taciz etti         
21:00
İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür         
19:59
Son Dakika! Bakan Koca'dan Son Dakika! Bakan Koca'dan "Aşı kartı zorunluluğu" iddialarına yanıt: HES kodu dışında bir uygulamamız yok         
19:43
Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı         
18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti         
16:12
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 23:08:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 386 oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement