Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 386 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 442 testte 29 bin 386 vaka tespit edildi. 227 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 18 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 442 testte 29 bin 386 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 18 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86,60, 2'nci doz ortalaması yüzde 71,35 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 753 bin 136, 2'nci dozda 44 milyon 285 bin 452 ve 3'üncü dozda 10 milyon 340 bin 145 olmak üzere toplam 109 milyon 129 bin 219 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şırnak Mardin ve Şanlıurfa oldu.'30 BİNE YAKLAŞMIŞ DURUMDA'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günlük vaka sayısında 20 binin altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30 bine yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır" dedi.

Haber: ANKARA,