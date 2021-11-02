Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 796 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 796 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 361 bin 533 testte 29 bin 796 vaka tespit edildi. 224 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 837 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 361 bin 533 testte 29 bin 796 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 224 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 837 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,38, 2'nci doz ortalaması yüzde 78,70 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 477 bin 173, 2'nci dozda 48 milyon 846 bin 431 ve 3'üncü dozda 11 milyon 213 bin 658 olmak üzere toplam 116 milyon 663 bin 437 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'TEK DOZ SONUÇ İÇİN YETERSİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90'a yakın. İkinci doz oranımız yüzde 79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz" dedi.

Haber: ANKARA,