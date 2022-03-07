Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 34 bin 343 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 34 bin 343 oldu

07.03.2022 21:12
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 34 bin 343 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 34 bin 343 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 34 bin 343 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 371 bin 684 testte 34 bin 343 vaka tespit edildi. 132 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 815 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 371 bin 684 testte 34 bin 343 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 815 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,99, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,17 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 717 bin 26, 2'nci dozda 52 milyon 866 bin 807 ve 3'üncü dozda 27 milyon 301 bin 954 olmak üzere toplam 146 milyon 48 bin 178 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Haber: ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 34 bin 343 oldu - Son Dakika


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