Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 703 oldu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 385 testte, 5 bin 703 vaka ile 498 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 59 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 417'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 385 testte 5 bin 703 vaka, 498 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 846 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 59 milyon 444 bin 650, toplam vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, toplam vefat sayısı 49 bin 417, toplam ağır hasta sayısı 752, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 254 bin 708 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.