Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 630 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 630 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 222 bin 936 testte, 5 bin 630 vaka ile 477 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 56 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 473'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 222 bin 936 testte 5 bin 630 vaka, 477 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 184 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586, toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, toplam vefat sayısı 49 bin 473, toplam ağır hasta sayısı 737, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 261 bin 892 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,