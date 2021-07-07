Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 160 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 160 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 225 bin 253 testte 5 bin 160 vaka tespit edildi. 52 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 636 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı 'nca içerisinde yurt genelinde aşı oranlarının da yer aldığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 225 bin 253 testte 5 bin 160 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 636 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.Tabloda, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusun Türkiye ortalamasına yer verildi. 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 59,42, 2'nci doz ortalaması yüzde 26,11 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 36 milyon 879 bin 365, 2'nci dozda 16 milyon 209 bin 662 ve 3'üncü dozda 2 milyon 260 bin 351 olmak üzere toplam 55 milyon 349 bin 378 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bingöl Bitlis ve Siirt oldu.'AŞINIZI OLARAK MÜCADELEYE KATILIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın" ifadelerini kaydetti.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,