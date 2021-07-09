Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 670 oldu (2) - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 670 oldu (2)

'HAYAT İLELEBET SIKI TEDBİRLERLE SÜRMEZ'Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında aşı oranlarının az olduğu illerde vaka sayılarının arttığını vurguladı. Koca, "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,