Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 530 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 530 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 224 bin 184 testte 5 bin 530 vaka tespit edildi. 37 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı 'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 224 bin 184 testte 5 bin 530 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 60,56, 2'nci doz ortalaması yüzde 27,34 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 37 milyon 590 bin 559, 2'nci dozda 16 milyon 968 bin 684 ve 3'üncü dozda 2 milyon 847 bin 785 olmak üzere toplam 57 milyon 407 bin 28 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Ağrı Siirt ve Bitlis oldu.'BİRAN EVVEL AŞINIZI OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşılama oranlarına dikkat çekerek, "Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun" dedi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -