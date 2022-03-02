Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 56 bin 780 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 56 bin 780 oldu

02.03.2022 22:17
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 56 bin 780 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 56 bin 780 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 56 bin 780 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 407 bin 536 testte 56 bin 780 vaka tespit edildi. 189 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 268 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 407 bin 536 testte 56 bin 780 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 268 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,95, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,12 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 696 bin 907, 2'nci dozda 52 milyon 832 bin 10 ve 3'üncü dozda 27 milyon 117 bin 789 olmak üzere toplam 145 milyon 801 bin 884 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Haber:  ANKARA,


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 56 bin 780 oldu - Son Dakika


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