Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 63 bin 967 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 384 bin 263 testte 63 bin 967 vaka tespit edildi. 177 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 16 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 384 bin 263 testte 63 bin 967 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 177 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 16 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,23, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,96 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 245 bin 210, 2'nci dozda 52 milyon 112 bin 351 ve 3'üncü dozda 23 milyon 259 bin 903 olmak üzere toplam 139 milyon 71 bin 821 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'AŞIYLA OLUMSUZ İHTİMALLERİ AZALTIN'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,