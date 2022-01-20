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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 71 bin 843 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 71 bin 843 oldu

20.01.2022 19:58
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 71 bin 843 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 71 bin 843 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 71 bin 843 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 414 bin 312 testte 71 bin 843 vaka tespit edildi. 166 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 948 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 414 bin 312 testte 71 bin 843 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 166 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 948 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,34, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,13 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 312 bin 984, 2'nci dozda 52 milyon 222 bin 180 ve 3'üncü dozda 23 milyon 999 bin 129 olmak üzere toplam 140 milyon 311 bin 232 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.BAKAN KOCA'DAN TEDBİR VE AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 71 bin 843 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 71 bin 843 oldu - Son Dakika
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