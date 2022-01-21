Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 72 bin 555 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 72 bin 555 oldu

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'Günlük Covid-19 Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 416 bin 453 testte 72 bin 555 vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Günlük Covid- 19 Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 416 bin 453 testte 72 bin 555 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 192 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,36, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,17 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 325 bin 861, 2'nci dozda 52 milyon 244 bin 190 ve 3'üncü dozda 24 milyon 145 bin 712 olmak üzere toplam 140 milyon 556 bin 373 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.BAKAN KOCA'DAN MASKE UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,