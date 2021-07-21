Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 8 bin 151 oldu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 184 bin 462 testte 8 bin 151 vaka tespit edildi. 59 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 946 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Verilere göre son 24 saatte yapılan 184 bin 462 testte 8 bin 151 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 946 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,93, 2'nci doz ortalaması yüzde 34,28 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 63 bin 433, 2'nci dozda 21 milyon 279 bin 203 ve 3'üncü dozda 3 milyon 669 bin 529 olmak üzere toplam 64 milyon 12 bin 165 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır Mardin , Şanlıurfa ve Bitlis oldu.'TEDBİRLERE UYUN, AŞINIZI OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.