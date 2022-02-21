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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 85 bin 26 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 85 bin 26 oldu

21.02.2022 19:57
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 85 bin 26 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 85 bin 26 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 85 bin 26 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 461 bin 513 testte 85 bin 26 vaka tespit edildi. 268 kişi hayatını kaybederken, 94 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 461 bin 513 testte 85 bin 26 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 268 kişi hayatını kaybederken, 94 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,85, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,96 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 634 bin 87, 2'nci dozda 52 milyon 732 bin 78 ve 3'üncü dozda 26 milyon 749 bin 144 olmak üzere toplam 144 milyon 999 bin 620 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'AŞI VE ZAYIF VARYANT AVANTAJIYLA COVİD-19'A KARŞI ARTIK GÜÇLÜYÜZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 85 bin 26 oldu - Son Dakika


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