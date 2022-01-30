Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 88 bin 145 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 88 bin 145 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 428 bin 214 testte 88 bin 145 vaka tespit edildi. 189 kişi hayatını kaybederken, 81 bin 530 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 428 bin 214 testte 88 bin 145 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken, 81 bin 530 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,49, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 407 bin 159, 2'nci dozda 52 milyon 375 bin 810 ve 3'üncü dozda 24 milyon 906 bin 534 olmak üzere toplam 141 milyon 778 bin 517 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'TEDBİR HALEN ŞART'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,