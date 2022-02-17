Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 92 bin 406 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 92 bin 406 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 465 bin 563 testte 92 bin 406 vaka tespit edildi. 258 kişi hayatını kaybederken, 103 bin 988 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı 'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 465 bin 563 testte 92 bin 406 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybederken, 103 bin 988 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,81, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,88 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 605 bin 406, 2'nci dozda 52 milyon 685 bin 959 ve 3'üncü dozda 26 milyon 519 bin 73 olmak üzere toplam 144 milyon 599 bin 375 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'SEYRİN DAHA İYİ OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,