Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 93 bin 586 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 93 bin 586 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 438 bin 252 testte 93 bin 586 vaka tespit edildi. 210 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 503 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 438 bin 252 testte 93 bin 586 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 503 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,47, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,35 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 396 bin 805, 2'nci dozda 52 milyon 357 bin 621 ve 3'üncü dozda 24 milyon 793 bin 257 olmak üzere toplam 141 milyon 612 bin 186 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'ENDİŞELENMEYE MAHAL YOK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,