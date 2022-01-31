Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 93 bin 261 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 93 bin 261 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 435 bin 513 testte 93 bin 261 vaka tespit edildi. 182 kişi hayatını kaybederken, 93 bin 438 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 435 bin 513 testte 93 bin 261 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 182 kişi hayatını kaybederken, 93 bin 438 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,51, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,42 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 422 bin 636, 2'nci dozda 52 milyon 399 bin 906 ve 3'üncü dozda 25 milyon 21 bin 472 olmak üzere toplam 141 milyon 981 bin 790 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'AŞININ ROLÜNÜ ASLA UNUTMAYIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,