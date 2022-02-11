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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 95 bin 65 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 95 bin 65 oldu

11.02.2022 20:03
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 95 bin 65 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 95 bin 65 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 95 bin 65 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 458 bin 142 testte 95 bin 65 vaka tespit edildi. 253 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 458 bin 142 testte 95 bin 65 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 253 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,72, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 553 bin 305, 2'nci dozda 52 milyon 606 bin 514 ve 3'üncü dozda 26 milyon 92 bin 490 olmak üzere toplam 143 milyon 845 bin 934 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu. 'TURKOVAC'I BEKLEYENLER ZAMAN KAYBETMESİN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Turkovac, şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, TURKOVAC, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 95 bin 65 oldu - Son Dakika


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