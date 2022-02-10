Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 98 bin 602 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 98 bin 602 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 450 bin 44 testte 98 bin 602 vaka tespit edildi. 264 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 932 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 450 bin 44 testte 98 bin 602 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 932 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,70, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,72 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 540 bin 72, 2'nci dozda 52 milyon 585 bin 57 ve 3'üncü dozda 25 milyon 978 bin 778 olmak üzere toplam 143 milyon 645 bin 420 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.BAKAN KOCA'DAN 17 İLE UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde. Daha fazla risk almayalım" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,