Koronavirüs salgınında İstanbul uyarısı: "İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük" - Son Dakika
BBC

Koronavirüs salgınında İstanbul uyarısı: "İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük"

10.04.2021 13:07
Koronavirüs salgınında İstanbul uyarısı:

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayıları 55 binin üzerine çıktı.

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayıları 55 binin üzerine çıktı. Covid-19 kaynaklı ölümler de 200'ün üzerinde.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de tespit edilen aktif koronavirüs vakalarının çoğunun İstanbul'da olduğu konusunda uyarıda bulundu:

"İstanbul'dan başka yerlere yayılıyor. Halk arasında İstanbul için 'Türkiye'nin Vuhan'ı' deniyor. İstanbul'da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük. Birçok pozitif çıkan kişilerin hikayesine bakıyoruz; evden çalışıyor, hiç dışarı çıkmamış, bir kere markete gitmiş ve bütün aile pozitif. Böyle bir durumda İstanbul'da her dışarı çıkıp, adım attığınızda dikkatli olmak lazım hatta evde dikkatli olmak lazım."

Geçen yıl ilk dalgadan sonra alınan önlemlerle vaka sayılarının beş binler civarına indiğini hatırlatan Ceyhan, "Daha da aşağı indiremedik; çünkü gevşemeye başladı önlemler. Şu anda bunun neredeyse 10 katına yakın vaka ile uğraşıyoruz, karşımızda bir mutant virüs var ve bu tedbirlerin çok daha azı ile ve de en önemlisi bölgesel tedbirler ile salgını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu çok mümkün görünmüyor" dedi.

Ramazan ayındaki kısıtlamaların yeterli olmayacağını, seyahat kısıtlaması getirilmesi ve toplu taşıma araçlarının kullanımını azaltacak önlemler alınması gerektiğini belirten Ceyhan, "Evden birileri dışarı çıktığı sürece; o kişiyi sokağa çıkma yasağı ile kapattığınız zaman zaten en sık virüsün bulaş yer ev içi. Orada bulaştırmayı kolaylaştırıyoruz. Bu tedbirler uygulanacaksa yaş grubu, bölge farkı gözetmemek lazım." yorumunda bulundu.





Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan uyarısı

Sağlık Bakanlığı da vaka artışlarının Ramazan ayında kurulacak kalabalık iftar sofralarıyla daha da fazlalaşacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlık 'Ramazanda beslenme önerileri' başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada "Ramazan'da beslenme önerileri dikkate alınmalı, kalabalık iftar sofraları kurulmamalı ve sosyal mesafe kurallarına azami özen gösterilmelidir. Oruç tutan vatandaşlarımız Ramazan boyunca yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmelidir. Sıvı tüketimine dikkat edilmelidir. Yeterince sıvı alınmazsa su ve mineral kaybı sonucu, bayılma, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs salgınında İstanbul uyarısı: İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük
Koronavirüs salgınında İstanbul uyarısı: İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük

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Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında İstanbul uyarısı: 'İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük' - Son Dakika

BBC

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