Koronavirüs salgınında ölü sayısı 132'ye yükseldi, virüs Arap Yarımadası'na sıçradı - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 132'ye yükseldi, virüs Arap Yarımadası'na sıçradı

6 saat önce

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı ise 5 bin 974'e yükseldi.

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 132'ye yükseldi, virüs Arap Yarımadası'na sıçradı, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı ise 5 bin 974'e yükseldi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan salgın nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen kişilerin sayısı ise bin 239'unun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974'e çıktı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:31 
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