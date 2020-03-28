Koronavirüs salgınında ölü sayısı 27 bin 365'e yükseldi - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 27 bin 365'e yükseldi

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 27 bin 365'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 597 bin 335'e yükselirken; 131 bin 712 kişi de tedavi edildi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 27 bin 365'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 597 bin 335'e yükselirken; 131 bin 712 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 3 bin 288 kişi yaşamını yitirirken; 64 bin 547 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da son 24 saatte virüs nedeniyle 969 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişi sayısı 9 bin 134'e yükselirken; vaka sayısı da 86 bin 498'e çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 378'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 378'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 32 bin 332'ye çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 104 BİN 686

ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin'i ve İtalya'yı geçti. 104 bin 686 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 1707 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 50 bin 871'e yükselirken; 351 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 33 bin 414 kişide virüs tespit edildiği ve 1997 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 65 bin 719'a ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 138'e çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 761'e, vaka sayısının da 14 bin 751'e çıktığı belirtildi.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:27 Kaynak: DHA

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