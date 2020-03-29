Koronavirüs salgınında ölü sayısı 30 bin 848'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 30 bin 848'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 664 bin 924'e yükselirken; 140 bin 222 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 3 bin 483 kişi yaşamını yitirirken; 67 bin 589 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da son 24 saatte virüs nedeniyle 889 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişi sayısı 10 bin 23'e yükselirken; vaka sayısı da 92 bin 472'ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 517'YE YÜKSELDİ

Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 517'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 35 bin 408'e çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 124 BİN 665

ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin'i ve İtalya'yı geçti. 124 bin 665 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 191 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 57 bin 695'e yükselirken; 433 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 38 bin 105 kişide virüs tespit edildiği ve 2 bin 317 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 73 bin 235'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 982'ye çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1021'e, vaka sayısının da 17 bin 312'ye çıktığı belirtildi.