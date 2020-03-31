Koronavirüs salgınında ölü sayısı 37 bin 829'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 37 bin 829'ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 786 bin 291'e yükselirken; 166 bin 088 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 11 bin 591'e yükselirken; vaka sayısı da 101 bin 739'a çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 757'YE YÜKSELDİ

Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 757'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 41 bin 495'e çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 164 BİN 610

ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin'i ve İtalya'yı geçti. 164 bin 6105 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 170 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 66 bin 885'e yükselirken; 645 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 45 bin 170 kişide virüs tespit edildiği ve 3 bin 030 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 87 bin 956'ya ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 716'ya çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1411'e, vaka sayısının da 22 bin 454'e çıktığı belirtildi.