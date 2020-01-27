Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi

6 saat önce

Çin'de başlayan Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hasta sayısının 2 bin 794'; ölü sayısının ise 80'e yükseldiği belirtildi.

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi, System.String[]

Çin'de başlayan Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hasta sayısının 2 bin 794'; ölü sayısının ise 80'e yükseldiği  belirtildi. Çin Başbakanı Li Keqiang, virüsün çıkış kenti olan Wuhan'ı ziyaret etti. ABD'de 5'inci vaka tespit edilirken Çin'den sonra virüslü hasta görülen ülke sayısı 14 oldu.

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve hızla yayılan Koronavirüs (2019-nCov) salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi. Çin Başbakanı Li Keqiang, Wuhan kentine giderek incelemelerde bulundu. Sağlık çalışanları ile görüşen Başbakan, Koronavirüs tedavileri için inşasına başlanan hastaneyi ziyaret etti. Başbakan, tıbbi malzemeler satan bir dükkana girerken ateşini de ölçtürdü.

Hainan bölgesi yetkilleri bugün itibariyle Koronavirüs salgınındaki ilk ölüm vakasını duyurdu. Çin, geçen hafta kutlanmaya başlanan Çin Yeni Yılı (Lunar New Year) tatilini 2 Şubat 2020'ye kadar uzattıklarını duyurdu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS

ABD, Koronavirüs sebebiyle hastalanan vaka sayısının 5'e çıktığını duyurdu. Wuhan'daki ABD Konsolosluğu ise kentte bulunan ABD vatandaşlarını ve konsolosluk çalışanlarını yarın bir uçakla San Fransisco'ya tahliye edeceğini açıkladı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Wuhan'da bulunan İngiliz vatandaşlarının ülkeye getirilmesi planı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Japonya hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, Wuhan'da bulunan 560 Japon vatandaşının ülkeye getirilmesi için uçuşlarının planlandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pekin'de özel bir toplantı yapacağını duyurdu. Fransa Sağlık Bakanı ise Wuhan kentinden ülkeye gelecek vatandaşlarını 14 gün karantinada tutulacağını açıkladı.

SAYILARLA KORONAVİRÜS

ABD bulunan John Hopkings Üniversitesi Bilim ve Mühendislik Merkezi (JHU CSSE) Koronavirüsün dünya çapındaki verilerini izleyen bir web sitesi kurdu. Web sitesi Koronavirüsün yayılmasını gerçek zamanlı olarak izliyor ve hasta sayısı ve ölümleri ülkeler bazında hem sayısal veri olarak hem de harita şeklinde sunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Başbakan Li Keqiang'in sağlık çalışanları ile konuşması

-  Başbakanın yetkililerle konuşması

Başbakanın yeni yapılan virüs hastanesi inşaat alanındaki incelemeleri


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı
112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama Ankara'da 16 köpeği katleden 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:12:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]