Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi

6 saat önce

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldiÇİN, (DHA) - Çin'de başlayan Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hasta sayısının 2 bin 794\

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi

ÇİN, (DHA) - Çin'de başlayan Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hasta sayısının 2 bin 794\

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
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