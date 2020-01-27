Son Dakika › Güncel › Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi - Son Dakika
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi
6 saat önce
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldiÇİN, (DHA) - Çin'de başlayan Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hasta sayısının 2 bin 794\
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi
ÇİN, (DHA) - Çin'de başlayan Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hasta sayısının 2 bin 794\
Son Dakika The Simpsons'ın 1993 yılında yayınlanan bölümünde 'koronavirüs' izine rastlandı Son Dakika: Elazığ depreminde ölü sayısı 41'e yükseldi Çin, koronavirüs için 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı Ankara'da 16 köpeği katleden 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı