Koronavirüs salgınında satışı artan fındığın fiyatı yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında satışı artan fındığın fiyatı yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında satışı artan fındığın fiyatı yükseldi

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarında kuruyemiş tüketimi artınca iç ve dış piyasada fındık satışları da arttı.

Koronavirüs salgınında satışı artan fındığın fiyatı yükseldi, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarında kuruyemiş tüketimi artınca iç ve dış piyasada fındık satışları da arttı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ekim ayında üreticiye 17 lira ödediği kabuklu fındığın kilogram fiyatı 25 liraya kadar yükselirken, ihracat oranları da 2'ye katlandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan,"Koronavirüsün çok yaygın olduğu ülkelerde şu an fındığa talep var" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarında kuruyemişe olan talep artınca iç ve dış piyasada fındık satışları arttı. TMO'nun geçen yılın Ekim ayında üreticiye 17 lira ödediği kabuklu fındığın kilogram fiyatı 25 liraya yükseldi. Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği verilerine göre, 1 Eylül 2019 ile 19 Nisan 2020 döneminde, standart natürel iç fındığın 100 kilogramı ortalama 677 dolardan işlem gördü. Bu dönemde 266 bin 339 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 758 milyon 533 bin dolar gelir elde edildi.

'VİRÜSÜN YAYGIN OLDUĞU ÜLKELERDE TALEP VAR'

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada fındık fiyatının 25 TL seviyelerinden işlem gördüğünü belirterek, koronavirüsün çok yaygın olduğu ülkelerden fındığa talep olduğunu söyledi. Soydan, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde. Salgın tabi ki bazı tarımsal ürünleri etkiledi ancak fındıkta fiyat artışına olumsuz bir etki yapmadı. Koronavirüs salgını öncesinde serbest piyasada 17 lira seviyelerinde olan fındık fiyatları, bugünlerde 23 ile 25 lira seviyelerine çıktı. Bu fiyat artışına baktığımız zaman koronavirüsün fındık fiyatlarında çok etkili olmadığını görüyoruz. Çünkü fındık gerçekten farklı bir ürün. Fındık vücudumuzun gıdası açısından, vücudun bağışıklık açısından çok önemli bir yeri var. İnsanların koronavirüse yakalanmamaları için de bağışıklık sistemini güçlü tutması gerekiyor. Dünyada koronavirüsün çok yaygın olduğu ülkelerde bile şu anda fındığa bir talep var" dedi.

'FINDIK FİYATINA İSTİKRAR GELDİ'

Geçen yıl devletin TMO aracılığıyla fındığa müdahale etmesinin ardından fındık fiyatlarının istikrarlı hale geldiğine dikkat çeken Soydan, "Fındıkta çok önemli bir devlet kararı oldu. Özellikle 2019 yılında fındıkta istikrarsız bir fiyat politikası vardı. Serbest piyasa koşulları çok uygun değildi. Üreticilerimiz önünü göremiyordu. 2019 yılında devletimizin almış olduğu hasat öncesi hem fiyat açıklaması, hem de alım kararı fındıkta çok olumlu oldu. O süreçten sonra fındık fiyatları istikrarlı bir düzeye geldi ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Fındıkta bu sezon önemli ihracat rakamlarımız oldu. 2 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi sağlandı. Şu anda fındık fiyatındaki istikrar hem ihracatımızı artırdı hem de üreticilerimizin bahçeye gitmesini sağladı. Burada en başta devletimiz, üreticimiz, sanayicimiz ve ihracatçımız kazandı. Fiyattaki bu istikrarın devam etmesi bizim açımızdan önemli. Biz bu yıl da fındıkta fiyat istikrarının devam edeceğiniz görüyoruz. Hatta fındık fiyatındaki bugünkü durum, yeni sezonun açılış fiyatı olabilir. Bu da üreticimizi ciddi şekilde memnun ediyor. Biz üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'BİLİNÇLİ ÜRETİM KALİTEYİ ARTIRIYOR'

Üreticilerin fındık üretiminde kaliteyi arttırmaları için bilinçli üretim yapmalarının önem taşıdığını da kaydeden Soydan, şöyle konuştu:

"Türkiye fındık üretiminde lider durumda. Hiçbir ülkenin fındığı bizim rakibimiz değil ama bilinçli bir şekilde üreticilik yaparsak fındık kalitesi her zaman yerini koruyacaktır. Şu anda üreticilerimiz bunu yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle fındık üreticilerimiz de bu zamanları devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirmek istiyor ve değerlendiriyor. Bu da inşallah olumlu bu sezon fındık kalitesi için sonuç verecektir. Sosyal mesafeyi koruma anlamında fındık tarımı buna uygun. Üreticilerimiz bahçelerinde birbirine yaklaşmadan çalışmalarını yapıyorlar. Bu da bu şekilde yapıldığı zaman inşallah ağustos ayındaki hasta dönemine en iyi şekilde, sağlık bir şekilde ulaşırız."

ÜRETİCİLER MEMNUN

Serbest piyasada artan fındık fiyatları yaklaşık 3 ay sonra başlayacak olan yeni hasat öncesinde üreticileri de mutlu etti. Fındık üreticisi İsa Otur, fındık fiyatının ilerleyen günlerde daha da artacağını umut ettiklerini belirterek, "Şu anda dünyada yaşanan salgın nedeniyle fındık fiyatının biraz daha harekete geçeceğini tahmin ediyorum. Umudumuz var. Fiyatların artmasını bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin devreye girmesinin çok faydası oldu" dedi.

Ali Rıza Ersoy ise "Her fındık üreticisinde olduğu gibi ben de serbest piyasada yaşanan fındık fiyatındaki artıştan memnunum ama milletin elinden fındık pazara indikten sonra fiyat çıktı. Fındık üreticinin elindeyken 15-16 lira civarındaydı. Bu yıl enflasyonla beraber 20 lira veya üstünde bir fındık fiyatı bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Havva Yıldız Ersoy da serbest piyasadaki fiyatta memnun olduğunu dile getirerek, "Ben memnunum. Önümüzdeki sezon da bu fiyattan alımlar yapılırsa biz de mutlu oluruz. Çiftçi de bahçesinde severek çalışır" dedi.


Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık fiyatları, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:40 Kaynak: DHA


Son Dakika

Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir         
15:52
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı         
15:38
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu         
15:25
Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları         
15:14
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu         
15:07
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız         
14:58
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim         
14:54
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi         
14:29
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek         
14:26
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi         
14:18
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü         
13:59
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı         
13:59
Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı         
13:59
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat         
13:57
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek         
13:55
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak         
13:53
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor         
13:33
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü         
13:30
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti         
13:14
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor         
12:59
İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi         
12:54
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı         
12:45
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti         
12:37
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti 1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti         
12:36
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?         
12:33
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti 5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti         
12:27
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi         
12:20
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 16:10:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgınında satışı artan fındığın fiyatı yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]