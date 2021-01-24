KORONAVİRÜS salgını döneminde talebin arttığı vitaminler, bağışıklık güçlendiricileri, çinko, propolis gibi takviye gıdaların gereksiz kullanımı ya da doz aşımının vücuda zarar verebileceğini kaydeden Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, "Vücudumuzun ihtiyacı yoksa takviye almamalıyız. Dozunda kullanılmayan her şey insan için zehir etkisi yapabilir" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında birçok kişi bağışıklıklarını güçlendirmek için çeşitli yollara başvuruyor. Beslenmenin en önemli kriter olduğu bu konuda bazı kişiler vücudun günlük vitamin ve mineral ihtiyacını takviye edici gıdalarla gidermeyi tercih ediyor. Özellikle salgın sonrası bu tarz ürünlere olan talep artarken satın almak için de reçete gerekmiyor. Takviye gıdaların insana fayda sağladığını kaydeden ADEO Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, bu tür ürünlerin uzman tavsiyesi ile kullanılması gerektiğini söyledi.