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Koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 73 bini, ölü sayısı bin 800'ü geçti
7 saat önce
Covid--19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı dünya çapında 73 bini geçti. Çin'de görülen yeni vaka sayısı ise ilk kez 2 binin altına geriledi. Ancak uzmanlara göre bu gelişme henüz salgının kontrol altına alındığının göstergesi değil.
Çin'den gelen son bilgiler doğrultusunda Covid-19 virüsünden etkilenenlerin sayısına bin 886 yeni vaka eklendi, son 24 saatte 98 kişi de hayatını kaybetti. Bu rakamlarla birlikte Çin'deki toplam vaka sayısı 72 bin 436 oldu, toplam ölü sayısı da bin 800'ü geçti.
Dünya çapında ise toplam vaka sayısı 73 bini aştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:34
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