Koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 73 bini, ölü sayısı bin 800'ü geçti

Çin'den gelen son bilgiler doğrultusunda Covid-19 virüsünden etkilenenlerin sayısına bin 886 yeni vaka eklendi, son 24 saatte 98 kişi de hayatını kaybetti. Bu rakamlarla birlikte Çin'deki toplam vaka sayısı 72 bin 436 oldu, toplam ölü sayısı da bin 800'ü geçti.



Dünya çapında ise toplam vaka sayısı 73 bini aştı.