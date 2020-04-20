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Koronavirüs salgınında Türkiye'de son durum ne?
6 saat önce
Kara, salgında tepe noktayı 14 gün içinde görmeyi beklediklerini belirtirken, "Evde kalmaya devam edersek 2 hafta içinde vaka sayılarının azaldığını görebilirsiniz" diyerek evde kalmanın önemini vurguladı.
Kara, salgında tepe noktayı 14 gün içinde görmeyi beklediklerini belirtirken, "Evde kalmaya devam edersek 2 hafta içinde vaka sayılarının azaldığını görebilirsiniz" diyerek evde kalmanın önemini vurguladı. İşte detaylar
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20.04.2020 20:26:11. #1.13#
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