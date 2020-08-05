Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1178 oldu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 53 bin 842 testten 1178'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 784 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 219 bin 506'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 53 bin 842 test yapıldı, 1178 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 1015 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, toplam hasta sayısı 236 bin 112, toplam vefat sayısı 5 bin 784, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,4, ağır hasta sayısı 582, toplam iyileşen hasta sayısı 219 bin 506 oldu.

'RİSKİN YENİ SONUÇLARA YOL AÇMASINI ÖNLEMELİYİZ'Bakan Koca verilere ilişkin, "Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,