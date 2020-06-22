Koronavirüs salgınında zenginlerin tasarrufları, yoksulların borçları büyüyor - Son Dakika
BBC

Koronavirüs salgınında zenginlerin tasarrufları, yoksulların borçları büyüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma koronavirüs önlemleri nedeniyle yüksek gelir grubundakilerin tasarrufları artarken yoksulların borçlarının büyüdüğünü ortaya koydu.

Koronavirüs salgınında zenginlerin tasarrufları, yoksulların borçları büyüyor, System.String[]

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyahat ve eğlence masrafları azalan yüksek gelir grubundakilerin tasarrufları artarken, yoksulların birikimleri eriyor ve borçları büyüyor.

Araştırmayı yapan Resolution Foundation adlı düşünce kuruluşuna göre düşük gelir gruplarına mensup hanelerin kriz döneminde borçlanma ihtimali yüksek gelir gruplarına göre iki misli arttı.

Veriler, ekonominin salgın nedeniyle kapatılan sektörlerinde çalışanların ortalama tasarruflarının 1900 sterlin olduğunu buna karşılık aynı dönemde evden çalışma imkanı olanların tasarruflarının ortalama 4700 sterline ulaştığını gösterdi.

Resolution Foundation iktisatçılarından George Bangham "Koronavirüs öncesinde ülkede servetleri artan ve azalan haneler arasında var olan uçurum, krizle birlikte açığa çıktı. Yüksek gelir sahibi haneler tasarruflarını artırırken, düşük gelir sahibi hanelerin çoğu tasarruflarını kullandı ve yüksek faizle borçlanmak zorunda kaldı" diyor.

Daha genel olarak ve daha uzun vadede gelir dağılımı verilerinin de incelendiği araştırmaya göre, Birleşik Krallık çapında zengin ve yoksullar arasındaki uçurum da büyüyor.

Bundan on yıl önce toplam gelirlerin yüzde 32'sinin elde edildiği Londra ve Güney Doğu İngiltere'nin gelir pastasındaki payı 2016 ile 2018 arasında yüzde 38'lere çıktı. Servet eşitsizliği ise gelir eşitsizliğinin neredeyse iki misline kadar çıkıyor.

Gençler üzerindeki etkisi

Geçen ay yaptığı bir çalışmada düşünce kuruluşu Covid-19 nedeniyle işini kaybeden ya da geliri azalanların daha çok gençler olduğunu tespit etmişti.

Salgının patlak vermesini izleyen üç ayı aşkın zaman içerisinde İngiltere'de 18 ile 24 yaşları arasındaki her üç kişiden biri işinden oldu ya da gelir kaybetti.

Araştırma genç işçilerin krizin etkisiyle yıllarca gelir kaybı yaşayabileceğini, ileri yaşlardaki çalışanların ise istemedikleri halde emekliye ayrılmaya zorlanabileceğini ortaya koydu.

Geçen yıl Fiscal Studies adlı başka bir düşünce kuruluşu, büyüyen gelir, sağlık hizmeti ve fırsat eşitsizliği üzerine bir araştırma yapmış ve derinleşen uçurumların demokrasiye duyulan güveni sarstığını kaydetmişti.

Araştırma bu durumun zenginler arasında aşırı gelir artışlarına, yoksullar arasında ise umutsuzluk ve çaresizliğin sebep olduğu intihar, uyuşturucu ölümleri gibi vakalarda artışlara yol açabileceği uyarısında da bulunmuştu.

Koronavirüs, İngiltere, Sterlin, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:27 

Son Dakika Dünya Koronavirüs salgınında zenginlerin tasarrufları, yoksulların borçları büyüyor - Son Dakika Dünya

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