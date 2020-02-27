Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörler için AB'den destek planı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörler için AB'den destek planı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörler için AB'den destek planı

6 saat önce

Avrupa Birliği bir ay boyunca koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkisini inceleyecek. Salgından en fazla etkilenen sektörlere destek planı gündemde.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörler için AB'den destek planı, System.String[]

Avrupa Birliği Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye hızla yayılan koronavirüsün turizm dahil birçok sektör üzerinde etkisini ölçmek için inceleme yürütüyor. Avrupalı yetkililer, bir aylık çalışma neticesinde salgından en fazla etkilenen sektörleri belirledikten sonra bir destek planı da uygulanabileceğini duyurdu.


Öngörülen planın içeriği hakkında detaylı bilgi vermeyen Avrupa Komisyonu'nun sanayiden sorumlu üyesi Thiery Breton, "Bir şey söylemek için henüz çok erken, şu anda durumu hala inceliyoruz." ifadelerini kullandı. Breton, "Turizm başta olmak üzere birçok sektör salgından etkilendi. Çinliler iki aydır Avrupa'ya gelmedi." şeklinde konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'deki ilk koronavirüs anketinin sonuçları yayınlandı
ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Ünlü Rus sunucu Vladimir Solovyov, eski Ukraynalı vekil Kovtunenko'yu programından kovdu Hastalığı sebebiyle etkinliğini iptal eden Papa'nın burnunu sildiği görüntüler koronavirüs şüphesini akıllara getirdi

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 01:39:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörler için AB'den destek planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]