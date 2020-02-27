Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörler için AB'den destek planı

Avrupa Birliği Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye hızla yayılan koronavirüsün turizm dahil birçok sektör üzerinde etkisini ölçmek için inceleme yürütüyor. Avrupalı yetkililer, bir aylık çalışma neticesinde salgından en fazla etkilenen sektörleri belirledikten sonra bir destek planı da uygulanabileceğini duyurdu.



Öngörülen planın içeriği hakkında detaylı bilgi vermeyen Avrupa Komisyonu'nun sanayiden sorumlu üyesi Thiery Breton, "Bir şey söylemek için henüz çok erken, şu anda durumu hala inceliyoruz." ifadelerini kullandı. Breton, "Turizm başta olmak üzere birçok sektör salgından etkilendi. Çinliler iki aydır Avrupa'ya gelmedi." şeklinde konuştu.