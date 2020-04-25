Koronavirüs salgınından etkilenen Belarus'taki bir yetimhane, yardım bekliyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınından etkilenen Belarus'taki bir yetimhane, yardım bekliyor - Son Dakika

Koronavirüs salgınından etkilenen Belarus'taki bir yetimhane, yardım bekliyor

6 saat önce

Belarus'ta engelli çocukların kaldığı bir yetimhanede görevliler en az 23 kişinin koronavirüse yakalandığını; bazı çocukların "çok hasta olduğunu" söylüyor.

Koronavirüs salgınından etkilenen Belarus'taki bir yetimhane, yardım bekliyor, System.String[]

Belarus'ta engelli çocukların kaldığı bir yetimhanede görevliler en az 23 kişinin koronavirüse yakalandığını; bazı çocukların "çok hasta olduğunu" söylüyor.

Merkezdeki Hlusk bölgesinde yer alan Vesnova yetimhanesinde 15 yaşın altında 174 çocuk kalıyor. Bu çocukların hepsi engelli ve çoğunun bağışıklık sistemi çok güçsüz.

10 çalışan ve 13 çocukta, perşembe günü koronavirüs tespit edildi.

Yetimhane yetkilileri, Belarus hükümetine başvurarak yetimhanede kalan Covid-19 hastası çocukların hastanelere ya da ayrı bölümlere alınmasını, böylece diğer çocuklara virüsün bulaşmasının engellenmesini istedi.

Yetimhane, İrlanda merkezli, Uluslararası Chernobyl Çocukları adlı yardım kuruluşu tarafından fonlanıyor. Çoğunlukla terk edilmiş ya da ailesinin durumu bakımlarını üstelenemeyecek kadar kötü olan çocuklar, bu yetimhanede yaşıyor.

Yardım kuruluşunun kurucusu Adi Roche, durumun kritik olduğunu söylüyor. Roche'ye göre bazı çocukların hastalığı çok ilerlemiş durumda. Yetimhanede gerekli önlemler alınsa da, diğer çocukların da risk altında olduğunu çünkü çocukların yurt odalarında kalabalık şekilde kalmak zorunda olduğunu söylüyor:

"Ağrı kesici ya da öksürük şurubu yok. Gerçekten çok endişeliyiz ve bu çocukları bir aşına bırakamayız."

İrlanda kamu yayıncısı olan RTE'ye konuşan Roche, ağır engelli olan çocukların hayatta kalma şansının da az olduğunu belirtti.

Belarus'ta yetkililer, yetimhanede salgının yayıldığını doğruladı ancak tam sayıyla ilgili bilgi vermekten kaçındı.

Belarus'ta 8 bin 700'ün üzerinde koronavirüs vakası tespit edildi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 67 kişi de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Covid-19'dan kaynaklı endişelerin "psikolojik rahatsızlık" olduğunu ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi uygulamaların ekonomiye zarar vereceğini söylüyor.

Virüsten korunmak için ise votka içmeyi ve saunaya gitmeyi öneriyor.

Sınır kapılarının kapanmadığı Belarus'ta okullar ise tatil edilmişti. Ancak 3 haftanın ardından 20 Nisan'da yeniden açıldı.





Koronavirüs, Belarus, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:25 

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