'Koronavirüs' salgınından korunmak isteyenler doğal çare arıyor - Son Dakika

ÇİN'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, virüsten korunmak isteyen vatandaşlar doğal yöntemleri tercih ediyor. Aktarlar da konu hakkında araştırma yaptıklarını öne sürerek virüse doğal önlem almak isteyenleri, bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyonlardan koruduğunu söyleyerek ekinezya bitkisine, propolis ve kaya tuzuna yönlendiriyor. Bu ürünlerin tüm virüslere karşı koruyucu olduğunu öne süren ve dükkanlarına bunu belirten yazılar asan aktarlar hazırladıkları paketleri 10 TL'den satışa sunuyor.

Çin'de başlayan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınının ardından virüsten korunmak isteyen vatandaşlar, çareyi doğal ürünlerin satışını yapan aktarlarda buluyor. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından virüse karşı önlem almak isteyenler aktarların yolunu tuttu. Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlardan koruduğu söylenen 'ekinezya' bitkisinin yanı sıra propolis ve kaya tuzu satışları da artış gösteriyor. İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bazı aktarlar, virüse karşı ekinezya bitkisi ve propolis sıvısını vatandaşa önerirken, artan talebe yönelik hazırladıkları paketleri satışa sunuyor. Demlenerek tüketilen ekinezya bitkisinin yaklaşık 20 su bardaklık paketi 10 TL'ye satılırken, propolis sıvısı ise 30 TL'den satılıyor. Kemeraltı Çarşısı'ndaki aktarlardan Fatih Pamukçu, "Koronavirüs çıktıktan sonra tedavi edici özelliği olan bitkilerin hangileri olduğunu araştırdık. Ekinezya bitkisinin ve propolis sıvısının bu virüsten korumaya yönelik oldukça etkili olduğunu öğrendik. Bağışıklık sistemini yükselttikleri için vatandaşlar bu iki ürünü tercih ediyorlar. Ekinezya bitkisi, çay gibi demlenip, sabah akşam birer su bardağı tüketiliyor. Propolis sıvısı ise damla şeklindedir. Her gece yatarken 10 damla içilip yatılması öneriliyor" dedi.

'DÜNYADA YAYILDI, SATIŞLAR ARTTI'

Ekinezya bitkisinin bağışıklık sistemini güçlendirici ve virüs önleyici olarak kullanıldığını belirten Pamukçu, "Ihlamur ve adaçayı ekinezya kadar etkili değildir. Bu bitki koronayı, gribi önlüyor. Koronavirüs'ü dünyada yayılmaya başladığından beri en çok bu iki ürünün satışını yapıyoruz. Ekinezya bitkisinin paketini 10 TL'den, propolisin sıvı damlasını ise 30 TL'den satıyoruz. Ekinezya paketinden yaklaşık 20 su bardağı kadar çay elde edilebiliyor. Bitkilerin düzenli ve mantıklı kullanıldığı zaman iyileştirici özelliği vardır ancak göz kararı kullanılmamalıdır" diye konuştu.

Aktardan ekinezya satın alan vatandaşlardan Süleyman Gökdoğan (23) ise "Bugün aktardan propolis ve ekinezya satın aldım. Koronavirüs salgınından korkuyoruz ve önlemimizi almak istiyoruz. Çok araştırma yaptık. Aktar birkaç ağabeyimize sorduk. Bu karışımın koruduğunu öğrendik ve bugünden itibaren denemeye başlıyorum" dedi.

'KAYATUZUYLA GARGARA YAPIN'

Doğal ürünler hazırlayıp satan aktar ve aynı zamanda ziraat mühendisi Mete Eltepe ise kaya tuzunun tamamen doğal bir ürün olması sebebiyle çok iyi bir dezenfektan olduğunu dile getirdi. Kaya tuzunun maden gibi rafine edilmeden, beyazlaştırılmadan ya da özel bir işleme tabi tutulmadan kullanılabildiğine dikkat çeken Eltepe, çinko, demir ve fosfor gibi 84 tane minerale sahip kaya tuzunun hem temizlikte hem de yemeklerde kullanılabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Koronavirüs'ü önleyecek en iyi tedbirlerden biri ellerimizi sıvı sabunla yıkamak ikincisi ise çay kaşığı kadar tuzla bir bardak suyu karıştırıp gargara yapmaktır. Benim hazırladığım sıvı sabunda zeytinyağı ve kantaron yağının yanı sıra çok iyi dezenfekte olan adaçayı kullanılıyor. Bu eldeki mikrop ve bakterilerin önlenmesini sağlıyor. Çankırı, Iğdır'da çıkarılan kaya tuzu çok iyi bir dezenfektandır. Kaya tuzu bilindiği gibi bakterileri öldürmede ve mikroplarla mücadelede bize destek olur. Öncelikle elinizi sıvı sabunla yıkadıktan sonra güzelce durulayın. Suratınız daha ıslakken az miktar tuzu elinizde ovduktan sonra yüzünüze sürebilirsiniz. Tuzdaki mikrop önleyici özellik sayesinde sıvı sabunla bile temizlenmeyen bir bölgeyi tuz garanti temizler. Tuzun ikinci kullanım alanı boğazda ve üst solunum yolunda oluşabilecek mikrobu önlemek için bir küçük bardak suya çay kaşığının yarısı kadar tuz katın. Karıştırıp gargara yapın. Üst solunum yolu temizlenir. Saf kaya tuzunun kilosu 10 lira. Aynı zamanda yemeklerde çorbada, salatada kullanabilirsiniz. Sağlıklıdır yan etkisi yok. En sağlıklı tuzdur."

'VİRÜS ÖNLEYİCİ PROPOLİS'

Propolisin koronavirüs'ü önleyici özellik taşıdığını anlatan ve dükkanına 'Koronavirüs önleyici propolis gelmiştir' yazısı asan Erol Işıklı da "İnsanlar propolisi tanımıyor. Bizim tavsiyemiz üzerine rağbet görüyor. Vücut sağlığı, bağışıklık sistemi için propolis tüketilmeli. Hastalıklara karşı koruyucu özelliği var. Kış çayları ilgi görüyor. Zencefil ve zerdeçal tavsiye ediliyor. Korunmak için C vitaminine ihtiyaç var. Virüslere karşı propolis öneriyoruz. Kekik suyu ve kekik yağı öneriyoruz" dedi.