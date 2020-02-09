Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 800'ü geçti - Son Dakika
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Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 800'ü geçti

13 dakika önce

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 812'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198'e yükseldi.

Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 800'ü geçti, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 812'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198'e yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:52 
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