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Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 800'ü geçti
13 dakika önce
Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 812'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198'e yükseldi.
Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 812'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:52
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