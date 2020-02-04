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Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden Çinli doktor Vuhan polisi tarafından susturulmuş
7 saat önce
Koronavirüs uyarısını 3 hafta önce yapan Çinli bir doktorun yerel yetkililer tarafından susturulduğu, "internet üzerinden söylenti yaydığı" gerekçesiyle Vuhan polisi tarafından neredeyse tutuklanma noktasına geldiği kaydedildi. Doktor Li Wenliang, olaydan 10 gün sonra koronavirüse yakalandı
Koronavirüs uyarısını 3 hafta önce yapan Çinli bir doktorun yerel yetkililer tarafından susturulduğu, "internet üzerinden söylenti yaydığı" gerekçesiyle Vuhan polisi tarafından neredeyse tutuklanma noktasına geldiği kaydedildi.
Söz konusu doktor olay sonrası enfekte bir hastayı tedavi ederken 10 gün sonra koronavirüse yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:38
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