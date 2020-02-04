Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden Çinli doktor Vuhan polisi tarafından susturulmuş - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden Çinli doktor Vuhan polisi tarafından susturulmuş - Son Dakika Dünya

Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden Çinli doktor Vuhan polisi tarafından susturulmuş

7 saat önce

Koronavirüs uyarısını 3 hafta önce yapan Çinli bir doktorun yerel yetkililer tarafından susturulduğu, "internet üzerinden söylenti yaydığı" gerekçesiyle Vuhan polisi tarafından neredeyse tutuklanma noktasına geldiği kaydedildi. Doktor Li Wenliang, olaydan 10 gün sonra koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden Çinli doktor Vuhan polisi tarafından susturulmuş, System.String[]

Koronavirüs uyarısını 3 hafta önce yapan Çinli bir doktorun yerel yetkililer tarafından susturulduğu, "internet üzerinden söylenti yaydığı" gerekçesiyle Vuhan polisi tarafından neredeyse tutuklanma noktasına geldiği kaydedildi.


Söz konusu doktor olay sonrası enfekte bir hastayı tedavi ederken 10 gün sonra koronavirüse yakalandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Kurul Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Koronavirüsten korunmak maskeye ihtiyaç yok Fotoğraflarla koronavirüs salgını: Alarm halindeki dünyadan insan manzaraları İdlib'teki hain saldırı sonrası ABD'den bir destek mesajı daha: Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" mesajını ifşa edip sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:44:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden Çinli doktor Vuhan polisi tarafından susturulmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]