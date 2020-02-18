Koronavirüs salgınının AirAsia'ya zararı 265 milyon doları bulabilir - Son Dakika
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Koronavirüs salgınının AirAsia'ya zararı 265 milyon doları bulabilir

7 saat önce

KUALA Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve özellikle Asya ülkelerinde turizmi olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Malezyalı hava yolları firması AirAsia'yı 265 milyon dolara kadar zarara uğratabileceği bildirildi.

Koronavirüs salgınının AirAsia'ya zararı 265 milyon doları bulabilir, System.String[]

KUALA Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve özellikle Asya ülkelerinde turizmi olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Malezyalı hava yolları firması AirAsia'yı 265 milyon dolara kadar zarara uğratabileceği bildirildi.

Merkezi Malezya'da bulunan CGS-CIMB Araştırma Grubu'nun yayımladığı raporda, Kovid-19'un turizme olumsuz etkisinin ardından AirAsia'nın Malezya, Tayland ve Filipinler'deki işletme gelirlerinin yıl sonuna kadar 35 ila 265 milyon dolar azalabileceği belirtildi.

AirAsia'nın söz konusu 3 ülkeden Çin ve Hong Kong'a çok sayıda günlük uçuşları bulunduğu aktarılan raporda, ilgili ülkelerden Çin'e uçuşları olan diğer hava yolu firmalarının da virüs salgınından olumsuz etkileneceği kaydedildi.

Raporda, AirAsia'nın Endonezya ve Hindistan'daki karında, bu ülkelerden Kuzey Asya bölgesine uçuşların çok fazla olmaması nedeniyle azalma görülmeyeceği bildirildi.

Çin'den çok sayıda turistin geldiği Malezya'da, şimdiye kadar 22 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 9 kişi ise tedavi edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Wuhan, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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