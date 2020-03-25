Koronavirüs salgınının çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde tecrit uygulamaları kısmen kaldırılıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınının çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde tecrit uygulamaları kısmen kaldırılıyor - Son Dakika

Koronavirüs salgınının çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde tecrit uygulamaları kısmen kaldırılıyor

6 saat önce

Yeni koronavirüsün çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Koronavirüs salgınının çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde tecrit uygulamaları kısmen kaldırılıyor, System.String[]

Yeni koronavirüsün çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Yetkililer, tecrit uygulamalarının 8 Nisan'da kısmen kaldırılacağını söyledi.

Vuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinin geri kalanında da sağlıklı olanlar için seyahat kısıtlamaları da Salı gece yarısından itibaren kaldırıldı.

Vuhan, Ocak ayı ortasından bu yana tamamen karantina altındaydı.

Ama yetkililer artık cep telefonlarındaki sağlık uygulamasında 'yeşil' kod görenlerin 8 Nisan'dan itibaren şehir dışına seyahat edebileceklerini söyledi.

Yaklaşık bir haftadır hiçbir yeni vakanın görülmediği Vuhan'da yalnızca Salı günü bir vaka kayda geçirildi.

Sağlık yetkilileri, testleri pozitif çıkan ama hastaneye yatırılmayan ya da hastalık belirtisi göstermeyenlerin vaka olarak sayılmadığını açıklamıştı.

Çin hükümeti, anakarada son 24 saat içinde 78 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü duyurdu. Dördü dışında hepsinin virüsü, ülke dışından gelenlerden kaptıkları bildirildi.

'İkinci dalga' enfeksiyon olarak adlandırılan vakalar Güney Kore ve Singapur'da da görülüyor. Bu iki ülke de son haftalarda virüsün yayılmasını büyük ölçüde durdurabilmişlerdi.

Güney Kore'de de yeni vaka sayısı büyük oranda düştü. Salı günü kayda geçirilen vaka sayısı, ülkede 29 Şubat'tan bu yana en düşük rakam oldu.





Çin itibarını düzeltmeye çalışıyor

Robin Brant, BBC News, Şangay

Çin kendisini 'post-corona' ülkesi olarak ilan etmeye çok yakın olduğunu düşünüyor. Vuhan'daki doktorlar geçen hafta İngiltere ve diğer ülkelere 'sağlık çalışanlarını korumak için daha çok çaba göstermeleri' uyarısı yaptı ve salgının başlangıcında bazı hastaların, üzerlerinde koruyucu kıyafetler olmayan doktorlar tarafından tedavi edilmeleri gibi hataları diğer ülkelerin tekrarlamamaları tavsiyesinde bulundu.

Çin resmi medyası, İtalya'daki ölü sayısının Çin'i geçtiği haberlerine de yer verdi. Bu haberlere bazı medya figürleri de neredeyse 'zafer kazanmışçasına' bazı tatsız yorumlar yaptı.

Ama aynı zamanda ülkede, dışarıdan seyahat edenlerin taşıdığı 'ikinci dalga' tehdidinin yarattığı panik de var. Bu durum, doğru veya yanlış, diğer ülkelerin salgını Çin kadar ciddiye almadıkları görüşünü de güçlendiriyor. ( Pekin'de duyurulan bütün koronavirüs vakaları Çin vatandaşlarıyla ilgiliydi.)

Diğer yandan, ülkedeki bazı üst düzey diplomatik isimler, sosyal medya aracılığıyla yaptıkları duyularda virüsün ABD tarafından bir silah gibi Çin'e karşı kullanıldığı komplo teorilerini yayıyor. Veya, Covid-19 vakalarının aslında Çin'den önce İtalya'da görülmüş olabileceği iddialarını oraya atıyor. Çin, doğru olduğu düşünülenlerle ilgili şüphe tohumları ekerken bir yandan da zarar gören itibarını düzeltmeye çalışıyor.

Çin tecrit kısıtlamalarını kısmen kaldırırken dünya genelinde birçok ülkede ise katı karantina uygulamaları var.

İngiltere'de koronavirüsün yayılmasını önleme amaçlı yeni düzenlemeler getirildi. Bu önlemler kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı, elzem ürünlerin satılmadığı dükkanlar kapatıldı.

ABD'de de sağlık uzmanları halka sosyal etkileşimlerin azaltılması aksi halde ABD'nin sağlık sisteminin salgınla mücadelede yetersiz kalacağı uyarılarını yapıyor.

İspanya'da koronavirüsle mücadeleye yardım eden askerler bir bakımevinde yaşlıları yataklarında ölü halde buldu. Madrid'de bir buz patenin pisti, geçici morg olarak kullanılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), giderek yayılan pandemi nedeniyle kaydedilen vaka sayısının 300 bini aştığını duyurdu. WHO ülkelere test yapmaları uyarısında bulunuyor.





Diğer Asya ülkelerinde durum ne?









Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:05 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:54:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgınının çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde tecrit uygulamaları kısmen kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]