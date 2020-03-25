Koronavirüs salgınının çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde tecrit uygulamaları kısmen kaldırılıyor - Son Dakika

Yeni koronavirüsün çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Yetkililer, tecrit uygulamalarının 8 Nisan'da kısmen kaldırılacağını söyledi.

Vuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinin geri kalanında da sağlıklı olanlar için seyahat kısıtlamaları da Salı gece yarısından itibaren kaldırıldı.

Vuhan, Ocak ayı ortasından bu yana tamamen karantina altındaydı.

Ama yetkililer artık cep telefonlarındaki sağlık uygulamasında 'yeşil' kod görenlerin 8 Nisan'dan itibaren şehir dışına seyahat edebileceklerini söyledi.

Yaklaşık bir haftadır hiçbir yeni vakanın görülmediği Vuhan'da yalnızca Salı günü bir vaka kayda geçirildi.

Sağlık yetkilileri, testleri pozitif çıkan ama hastaneye yatırılmayan ya da hastalık belirtisi göstermeyenlerin vaka olarak sayılmadığını açıklamıştı.

Çin hükümeti, anakarada son 24 saat içinde 78 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü duyurdu. Dördü dışında hepsinin virüsü, ülke dışından gelenlerden kaptıkları bildirildi.

'İkinci dalga' enfeksiyon olarak adlandırılan vakalar Güney Kore ve Singapur'da da görülüyor. Bu iki ülke de son haftalarda virüsün yayılmasını büyük ölçüde durdurabilmişlerdi.

Güney Kore'de de yeni vaka sayısı büyük oranda düştü. Salı günü kayda geçirilen vaka sayısı, ülkede 29 Şubat'tan bu yana en düşük rakam oldu.

Çin itibarını düzeltmeye çalışıyor

Robin Brant, BBC News, Şangay

Çin kendisini 'post-corona' ülkesi olarak ilan etmeye çok yakın olduğunu düşünüyor. Vuhan'daki doktorlar geçen hafta İngiltere ve diğer ülkelere 'sağlık çalışanlarını korumak için daha çok çaba göstermeleri' uyarısı yaptı ve salgının başlangıcında bazı hastaların, üzerlerinde koruyucu kıyafetler olmayan doktorlar tarafından tedavi edilmeleri gibi hataları diğer ülkelerin tekrarlamamaları tavsiyesinde bulundu.

Çin resmi medyası, İtalya'daki ölü sayısının Çin'i geçtiği haberlerine de yer verdi. Bu haberlere bazı medya figürleri de neredeyse 'zafer kazanmışçasına' bazı tatsız yorumlar yaptı.

Ama aynı zamanda ülkede, dışarıdan seyahat edenlerin taşıdığı 'ikinci dalga' tehdidinin yarattığı panik de var. Bu durum, doğru veya yanlış, diğer ülkelerin salgını Çin kadar ciddiye almadıkları görüşünü de güçlendiriyor. ( Pekin'de duyurulan bütün koronavirüs vakaları Çin vatandaşlarıyla ilgiliydi.)

Diğer yandan, ülkedeki bazı üst düzey diplomatik isimler, sosyal medya aracılığıyla yaptıkları duyularda virüsün ABD tarafından bir silah gibi Çin'e karşı kullanıldığı komplo teorilerini yayıyor. Veya, Covid-19 vakalarının aslında Çin'den önce İtalya'da görülmüş olabileceği iddialarını oraya atıyor. Çin, doğru olduğu düşünülenlerle ilgili şüphe tohumları ekerken bir yandan da zarar gören itibarını düzeltmeye çalışıyor.

Çin tecrit kısıtlamalarını kısmen kaldırırken dünya genelinde birçok ülkede ise katı karantina uygulamaları var.

İngiltere'de koronavirüsün yayılmasını önleme amaçlı yeni düzenlemeler getirildi. Bu önlemler kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı, elzem ürünlerin satılmadığı dükkanlar kapatıldı.

ABD'de de sağlık uzmanları halka sosyal etkileşimlerin azaltılması aksi halde ABD'nin sağlık sisteminin salgınla mücadelede yetersiz kalacağı uyarılarını yapıyor.

İspanya'da koronavirüsle mücadeleye yardım eden askerler bir bakımevinde yaşlıları yataklarında ölü halde buldu. Madrid'de bir buz patenin pisti, geçici morg olarak kullanılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), giderek yayılan pandemi nedeniyle kaydedilen vaka sayısının 300 bini aştığını duyurdu. WHO ülkelere test yapmaları uyarısında bulunuyor.

Diğer Asya ülkelerinde durum ne?