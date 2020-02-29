Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TETSİAD) hazırlattığı "Koronavirüs Salgınının Ev Tekstili İhracatına Etkileri" raporunda, salgının Türk ev tekstili sektörüne yaklaşık 103 milyon dolar artı ihracat değeri sağlayacağı bildirildi.

TETSİAD'ın Denizli İhracatçılar Birliği'nde (DENİB) gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısının ardından derneğin hazırladığı "Koronavirüs Salgınının Ev Tekstili İhracatına Etkileri" konulu raporun açıklanması için Denizli Polisevi'nde toplantı düzenlendi.

TETSİAD Başkanı Bayram, yaptığı konuşmada, dün İdlib'de düzenlenen hain saldırıda vatanları uğruna can veren şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni etti, ülkeye başsağlığı diledi.

Denizli'nin, dokuma kültürü ile kendini çoktan ispat ettiğini ve bu alanda bir dünya markası haline geldiğini, özellikle havlu ve bornoz üretiminde kendini dünyaya tanıtarak tekstilin anavatanı olduğunu vurgulayan Bayram, şunları söyledi:

"Ev tekstili sektörü, Anadolu topraklarında yaşamış birçok medeniyetin oluşturduğu kültürel mirasla, günümüzün değerlerini harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturmuş ve bütün dünyada takdir edilir hale gelmiştir. Dünyamızda yaşanan rekabet ortamı, yeni değerler üretmeyi, katma değeri ve rekabet gücünü sürekli artırmayı, farklı girişim ve stratejileri zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle sadece üreten ve pazarlayan bir konumdan çıkarak tasarlayan ve marka oluşturan bir kent ve ülke konumuna ulaşmak zorundayız. Küresel ticarette yaşanan daralmaya rağmen, siz değerli iş insanlarımız sayesinde ev tekstilinde 2018 yılında 2,8 milyar dolar olan ev tekstili ihracatımız, 2019 yılında yaklaşık 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Artık Türkiye dünyada, ev ve mekan tekstili denildiğinde ilk akla gelen ülkelerden biri haline geldi."

"Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatımızın 2020'de artmasını öngörüyoruz"

Dünya ev tekstili ihracatı 2018 yılı toplam değerinin yaklaşık 98,7 milyar dolar olup bazı ülkelerin 2019 yılı ihracat rakamları henüz açıklamadığı için 2019'un toplam değerini şu anda veremediklerine işaret eden Bayram, "Bunun 50,4 milyar dolarlık kısmı Çin'e ait. Çin'i sırasıyla Hindistan, Pakistan ve Türkiye izliyor. Türkiye Avrupa'nın en büyük ev tekstili ihracatçısıdır. Biz katma değer üretiyoruz. Biz tasarım şampiyonuyuz. Dünya trendlerini biz belirliyoruz. 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çin'de baş gösteren koronavirüs salgını nedeniyle ihracatımızın 2020'de artmasını öngörüyoruz. Nitekim hazırlanan raporlar da bizim bu öngörümüzü desteklemektedir." dedi.

Hazırlanan raporda koronavirüs salgınının Çin'in ev tekstili ihracatını azaltacağının öngörüldüğüne dikkati çeken Bayram, "2020 yılında Çin'in koronavirüs ortaya çıkmadan önceki ekonomik şartlara göre ev tekstili ihracatı 2019'a kıyasla yüzde 6 artışla 55,2 milyar dolar düzeyinde olacak iken, yılın ilk yarısındaki koronavirüs kaynaklı hesaplanan etkiler sebebiyle yıl genelinde ev tekstili ihracatının yüzde 1,5 artarak 53 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, Çin'in ev tekstili ihracatında 2020 yılı genelinde yaklaşık 2,2 milyar dolarlık kayıp öngörülmektedir. Çin mallarına talebin azalması, Türk ev tekstili ihracatına yıllık bazda AB ülkeleri ölçeğinde yüzde 3,1, ABD ölçeğinde yüzde 3,4, Asya ülkeleri ölçeğinde ise yaklaşık yüzde 7,2 oranında bir talep artışı sağlayacaktır. Bu da toplamda Türk ev tekstili sektörüne yaklaşık 103 milyon dolar artı ihracat değeri sağlayacaktır." diye konuştu.

"Türkiye'nin 2020 yılında koronavirüs kaynaklı etkiden doğacak ilave ev tekstili ihracatının yaklaşık 102,6 milyon dolar olması bekleniyor"

"Koronavirüs Salgınının Ev Tekstili İhracatına Etkileri" konulu raporu hazırlayan Dr. H. Bader Arslan da yaptığı sunumda, ilk çeyrekte koronavirüsün Çin'in ev tekstili ihracatını yüzde 10 seviyesinde, ikinci çeyrekte ise yüzde 7 seviyesinde düşürücü etki yapmasının tahmin edildiğini belirterek, "Ev tekstili ihracatında 2020 yılı genelinde yaklaşık 2,2 milyar dolarlık kayıp öngörülen Çin'in yıl genelinde ihracatının ABD'ye 355 milyon dolar, Asya ülkelerine en az 320 milyon dolar, AB ülkelerine 297 milyon dolar civarında azalması beklenmektedir. Türkiye, Çin'den boşalan ev tekstili pazarında en büyük ihracat pazarı olan AB ve ABD'ye ihracatını ilave yüzde 3,1 ile yüzde 3,4 düzeyinde artırabilecektir. Türkiye'nin koronavirüs kaynaklı ihracatı artışının AB'ye 52,9 milyon dolar, ABD'ye 10 milyon dolar, Asya ülkelerine ise 1,4 milyon dolar düzeyinde olması beklenmektedir. Toplam ise Türkiye'nin 2020 yılında koronavirüs kaynaklı etkiden doğacak ilave ev tekstili ihracatının yaklaşık 102,6 milyon dolar olması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, TETSİAD ve DENİB yönetim kurulu üyelerinin katıldığı programda moda tasarımcısı Bahar Korcan, yeni trendlerle ilgili sunum yaptı.