Koronavirüs salgınının son bulması için camilerde dua edildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Kahramankazan'daki camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlöründen yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar yükseldi.

Kahramankazan'daki camilerde de salgının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla dualar edildi.