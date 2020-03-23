Koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi - Son Dakika

Koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi

32 dakika önce

Kütahya ve Bilecik'te yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için cami hoparlörlerinden yapılan duaya, vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

Kütahya ve Bilecik'te yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için cami hoparlörlerinden yapılan duaya, vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

Kayıboyu Camisi'nde yatsı ezanının ardından cami imamı tarafından dua yapıldı.

Anonsta, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." ifadesi kullanıldı.

Duayı evinden ve balkonlarından takip eden vatandaşlar, yeni tip koronavirüsün bir an önce son bulması için "Amin" diyerek, dualarının kabul olmasını diledi.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Merve Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün son bulması için dua ettiklerini ifade ederek, dua yapılması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Selim Aydemir ise "Dualarımızı bu hastalıktan kurtulmak için yaptık. En az zararla bu virüsten kurtuluruz inşallah." dedi.

Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar yatsı ezanının ardından edilen duaya evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerini açıp eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrasında dua edileceğini duyurması üzerine Kütahya'da da yatsı ezanının ardından minarelerden dua edildi.

Saray Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'nde okunan yatsı ezanının ardından yapılan duaya mahalle sakinleri evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerini açarak eşlik etti.

Evinin balkonundan duaya katılan mahalle sakini Mustafa Yeniceli, virüs felaketine karşı Allah'ın yardımını dilediklerini belirterek, "İnşallah bu virüs felaketinden Allah'ın yardımıyla ve birlik ve beraberlik içinde olarak kurtulacağız. Yetkililerimizin yaptığı uyarılara uymamız gerekiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:12 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı
Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak         
10:48
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi         
09:46
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:45:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]