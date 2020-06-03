KORONAVİRÜS SALGINININ YOLCU DAVRANIŞINA VE ULAŞIMA ETKİSİ İNCELENİYOR - Son Dakika

İSTANBUL Valiliği'nin oluşturduğu "Toplu Ulaşım Bilim Kurulu", "Covid-19 Salgınının Yolcu Davranışına ve Ulaştırma Sistemine Etkisiöni araştıracak. Araştırma kapsamında bir anket çalışması başlatıldı. Çalışmayı İstanbul Valiliği attığı bir mesaj ile duyurdu.

Araştırma ile ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Valiliğince oluşturulan, içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 'Toplu Ulaşım Bilim Kurulu'nca yürütülen bu çalışmanın amacı, bütün insanları ve insanların gündelik normal hayatlarını etkileyen Covid - 19 salgınının, trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı şehirler sıralamasında, Tomtom 2019 indexine göre 57 ülke ve 416 şehir arasında 9. sırada olan İstanbul trafiğine etkisini incelemektir. Ayrıca, bu çalışma sonucu salgın sonrası yeni normallerin belirlenmesi ve yolcu davranışlarındaki değişikliklerin analiz edilmesi amacıyla da kullanılacaktır."

Çalışma kapsamında bir anket çalışması da başlatıldı. İstanbul Valiliği'nin yaptığı duyuruda,:

"Covid-19 salgını sürecinde kontrollu sosyal hayatınızı kolaylaştırmak ve toplu ulaşım hizmetini en verimli şekilde sunmak için yürüttüğümüz anket çalışmamıza katılmanızı rica ederiz." denildi.

Ankete katılmak isteyenler için adres şöyle: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkLouN0EPz_u403q4WXBPdwIwnycC4DNE6GVuzFxH-C-Au_w/viewform

- İstanbul