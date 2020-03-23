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Koronavirüs salgınıyla ilgili CHP'den 13 maddelik mücadele programı
7 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin koronavirüsle mücadele önerilerini açıklayarak, "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin koronavirüsle mücadele önerilerini açıklayarak, "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz." dedi.
Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP'nin 13 maddelik Covid-19 ile mücadele programını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:31
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