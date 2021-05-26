"Koronavirüs savaşçıları"ndan kırsalda filyasyon ve aşı seferberliği - Son Dakika

"Koronavirüs savaşçıları"ndan kırsalda filyasyon ve aşı seferberliği

26.05.2021 12:02

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık ekipleri, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık ekipleri, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor.

Sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla son haftalarda Kovid-19 vaka sayısında düşüş yaşanan iller arasında bulunan kentte, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibi sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan filyasyon çalışmasıyla koronavirüsün izini sürerek teması azaltmaya çalışan sağlık ekipleri, bir yandan da köy ile mezralarda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların aşılanması için çaba gösteriyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında kurulan "446 226 24 10" çağrı merkezine gelen aşı talebinin yanı sıra sahada da kırsalda mesai yapan mobil ekip, engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da ulaşarak aşılanmalarını sağlıyor.

"38 bin kişi iki doz aşı yaptırdı"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, AA muhabirine, salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda öncelikli gruplara yönelik aşı ekiplerini oluşturarak sahaya çıkardıklarını söyledi.

Kentte yaklaşık 90 bin doz aşı yapıldığını ifade eden Hirik, şöyle konuştu:

"Kentte 38 bin kişi de iki doz aşı yaptırdı. İlimizde 70 tane filyasyon ve aşı ekibimiz var ve sahada aktif olarak çalışıyorlar. Öncelik grubu tanımlandığı andan itibaren ilimizde ki 26 aile sağlığı merkezi, 8 ilçe entegre hastanesi ve merkez Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevulu ve çağrı ekibimizle birlikte vatandaşlarımızın çağrılarını karşılayarak aşılarını mobil ekiplerimizle yapmaya çalışıyoruz."

Hirik, mobil aşı ekiplerinin kışın zorlu şartlarda mücadele ettiğini hatırlatarak, yazın ise bağ ve bahçe işlerinde çalışan vatandaşlara ulaşmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

"Kırsaldaki vatandaşlara ulaşarak aşılıyoruz"

Mobil aşı ekiplerinin 24 saat aralıksız şekilde sahada çalıştığını aktaran Erkan Hirik, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede en önemli silahımızın aşı olduğunun farkındayız. Halkımızın aşılanma konusunda maksimum çaba göstermesi gerektiğini biliyoruz. Biz bu gayreti gösteriyoruz, aynı şekilde halkımızdan da gayret bekliyoruz. Aşılama konusunda çağrı ekibimize ulaşan tüm çağrıları cevaplamaya çalışıyoruz. Randevu alamayan, alamayacak durumda olan, hastaneye gelemeyen, kırsal kesimde olan evde bakım hastası, yaşlı insanların mobil ekiplerimizle tarlada, bağda, bahçede, kırsal kesimde evlerine ulaşarak aşılamasını yapıyoruz."

Bahçeli köyünden çağrı merkezini arayarak aşı hizmetinden faydalanan 58 yaşındaki felçli Şükran Erol ise hastaneye gitme durumu olmadığı için çağrı merkezinden destek istediğini anlatarak, "Sağ olsunlar geldiler ve aşımı yaptılar. Çok teşekkür ederim." dedi.

Sağlık ekiplerinin sahada sohbet ederken aşı olmadığını öğrendiği ve eşiyle birlikte aşıladığı 81 yaşındaki Adnan Varlık da rahatsız olduğu için aşı olmaya gidemediğini belirterek, ayaklarına kadar gelen bu hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.

Koronavirüs savaşçıları ndan kırsalda filyasyon ve aşı seferberliği
Koronavirüs savaşçıları ndan kırsalda filyasyon ve aşı seferberliği
Koronavirüs savaşçıları ndan kırsalda filyasyon ve aşı seferberliği
Koronavirüs savaşçıları ndan kırsalda filyasyon ve aşı seferberliği
Koronavirüs savaşçıları ndan kırsalda filyasyon ve aşı seferberliği

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, Erzincan, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Koronavirüs savaşçıları'ndan kırsalda filyasyon ve aşı seferberliği - Son Dakika


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