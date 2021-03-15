Koronavirüs savaşçısı hemşireye ailesinden sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Koronavirüs savaşçısı hemşireye ailesinden sürpriz doğum günü kutlaması

15.03.2021 14:55
Koronavirüs savaşçısı hemşireye ailesinden sürpriz doğum günü kutlaması, System.String[]

MANİSA'da görev yaptığı huzurevinden koronavirüs mücadele kapsamında 15 gündür evine gidemeyen hemşire Filiz Şimşek'e (24), ailesi sürpriz doğum günü yaptı.

MANİSA'da görev yaptığı huzurevinden koronavirüs mücadele kapsamında 15 gündür evine gidemeyen hemşire Filiz Şimşek'e (24), ailesi sürpriz  doğum günü yaptı. Huzurevi kapısında gerçekleşen kutlamada, duygu dolu anlar yaşanırken, yeni yaşını kutlayan Şimşek, "Herkesten dışarı çıktıklarında, dikkat etmelerini istiyorum. Aksi takdirde biz buradan çıkamayacağız. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edin" diye konuştu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir huzurevinde görevli hemşire Filiz Şimşek, koronavirüs ile mücadele nedeniyle 15 gündür evine gidemedi. 24'üncü yaşına görev yaptığı huzurevinde giren Filiz Şimşek'e, ailesi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Turgutlu ilçesinde yaşayan baba Müslüm (47) ile anne Gülten (45) Şimşek çifti, babaanne Naziye Şimşek (68) ve yeğenleri Miray Şimşek'i (5) yanlarına alarak huzurevine geldiler. Huzurevi girişinde Filiz Şimşek'i bekleyen aile, kızlarını görünce mumları yaktı. Demir kapının sınır olduğu doğum günü kutlamasında Filiz Şimşek, mumları üfledi. Duygu dolu anların yaşandığı kutlamada, hemşire Şimşek'in mutluluğu gözlerinden okundu.

Pandemi sürecinde ailesinden uzak kalmanın zorluğunu anlatan Filiz Şimşek, "Bugün bana gerçekten sürpriz oldu. İçerde kalmak çok zor. Ailem benim her şeyim. Onlar iyi ki var ve iyi ki yanımdalar" dedi. Koronavirüsle mücadele sürecinin devam ettiğini belirten Şimşek, salgından korunmak için uyardı:  "İnsanlardan dışarı çıktıklarında, çok dikkat etmelerini istiyorum. Dikkat edilmediği sürece biz buradan çıkamayacağız. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edin" diye konuştu.'BİZİM EVLATLARIMIZ ZORLUK ÇEKTİ'

Baba Müslüm Şimşek de "Pandemi sürecinde en çok sağlıkçıların zorluk çektiğini söyledi. İlk zamanlar daha zordu ama artık insanlarımız biraz daha dikkat ediyor. Umarım artık biter. Çocuklarımız, bizlere evlerine kavuşur. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, inşallah salgını hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.


Koronavirüs savaşçısı hemşireye ailesinden sürpriz doğum günü kutlaması
Koronavirüs savaşçısı hemşireye ailesinden sürpriz doğum günü kutlaması
Koronavirüs savaşçısı hemşireye ailesinden sürpriz doğum günü kutlaması
Koronavirüs savaşçısı hemşireye ailesinden sürpriz doğum günü kutlaması
Koronavirüs savaşçısı hemşireye ailesinden sürpriz doğum günü kutlaması
Koronavirüs savaşçısı hemşireye ailesinden sürpriz doğum günü kutlaması
Koronavirüs savaşçısı hemşireye ailesinden sürpriz doğum günü kutlaması
Koronavirüs savaşçısı hemşireye ailesinden sürpriz doğum günü kutlaması

Koronavirüs, Huzurevi, Manisa, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs savaşçısı hemşireye ailesinden sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika


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