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Koronavirüs sebebiyle babası karantinaya alınan Çinli engelli genç hayatını kaybetti
6 saat önce
Çin'in Hubei eyaletinin Hongan kentinde koronavirüs sebebiyle babası karantinaya alınan engelli bir genç bakımsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Tekerlekli sandalyede olan 17 yaşındaki genç kendi beslenemiyordu. Olay Çin'de büyük tepkiyle karşılanırken, yerel yetkililer görevden alındı
Çin'in Hubei eyaletinde, koronavirüs sebebiyle babası karantinaya alınan engelli bir genç bakımsızlıktan dolayı hayatını kaybetti.
Olay sonrası görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle Hubei Belediye Başkanı ve Komunist Parti Sekreteri görevden alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:23
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