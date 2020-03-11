Koronavirüs sebebiyle Bahçeşehir Koleji'nde online dersler başlıyor

Bahçeşehir Koleji dünya genelinde görülmekte olan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirlerinin yanı sıra ilan edilebilecek olası bir tatile karşı da tedbir alarak online eğitime geçmek için tüm altyapı çalışmalarını tamamladı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, deneme dersi 15 Mart Pazar günü 8 ve 12. sınıf öğrencileri için canlı olarak gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğrencileri "Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Çeşitleri" konusunun işleneceği Fen Bilimleri, 12. sınıf öğrencileri ise "İntegralde Alan" konusunun işleneceği Matematik derslerine METODBOX platformu üzerinden katılacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin bir arada bulunduğu ortamlarda hastalıkların çabuk yayıldığını belirterek, "Türkiye genelinde 80 bini aşkın öğrencisi olan bir eğitim kurumu olarak her türlü olasılığa karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Bazı ülkelerde uygulanan okulların tatil edilmesi uygulamasının ülkemizde de yaşanması durumuna karşı online derslerle öğrencilerimizin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri için de tüm altyapı çalışmalarımız tamam." değerlendirmesinde bulundu.

Olası bir tatil durumunda tüm kademelerdeki tüm öğrencilerin dersleri online olarak takip etmelerinin mümkün olduğunu kaydeden Dağ, 15 Mart Pazar günü 8. ve 12. sınıf öğrencileri için online ders yayını yapacaklarını ifade etti.